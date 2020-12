Sumo-kjeden solgt

SER POTENSIAL FOR TOTALT OVER 100 RESTAURANTER: Sumo-kjeden består i dag av ni restauranter i Norge. Med Herkules Capital inne på eiersiden er målet å åpne ytterligere 10-14 restauranter i Norge i løpet av de neste 4-6 årene. I tillegg skal det satses i utlandet.

SER POTENSIAL FOR TOTALT OVER 100 RESTAURANTER: Sumo-kjeden består i dag av ni restauranter i Norge. Med Herkules Capital inne på eiersiden er målet å åpne ytterligere 10-14 restauranter i Norge i løpet av de neste 4-6 årene. I tillegg skal det satses i utlandet. Foto: Simonnæs Holding

Sumo-kjeden omfatter i dag ni restauranter i Norge. I fjor økte Asian Fusion-kjeden sin omsetning med hele 63 prosent til 163 millioner kroner, og i coronaåret 2020 sikter kjeden mot 200 millioner.

Det er heller ikke noe å si på lønnsomheten. Fjoråret ble avsluttet med en EBITDA på 27,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 17,5 millioner. I år sikter kjeden mot en EBITDA på 37,7 millioner.

Dette har åpenbart fattet interesse hos Herkules Capital. Mot slutten av 2015 kjøpte oppkjøpsfondet aksjemajoriteten i Olivia-kjeden, og nå kjøper de 52 prosent av aksjene i Sumo.

– Sumo har skapt et unikt konsept som har et stort vekstpotensial. Maten er populær og man har etablert en serviceorientert kultur. I tillegg er Sumo ledende på takeaway og markedsføring på sosiale medier, sier Fredrik Kongsli, partner i Herkules Capital.

– Vi har hatt dialog med ledelsen i Sumo i flere år. Det at de evner å vokse topplinjen i 2020 er et bevis både på styrken til konseptet og ledelsen i selskapet.

Sumo-kjeden Restaurantkjede som tilbyr sushi og diverse varme Asian Fushion-retter.

Startet i Bergen i 2004.

Består i dag av ni restauranter i Bergen, Oslo, Stavanger og på Jessheim.

Herkules Capital har nå kjøpt 52 prosent av aksjene. Med på kjøpet følger 52 prosent i den latinamerikanske restauranten Salsa.

Målet er nå å åpne ytterligere 10–14 Sumo-restauranter i Norge i løpet av fire–seks år. Med satsing i utlandet kan antallet restauranter nå opp i over 100.

Etter oppkjøpet sitter Sumo-gründer Simon Simonnæs og nøkkelmedarbeidere på de resterende 48 prosentene.

Kan ha cashet inn nær 180 mill.

I restaurantbransjen er det naturlig å bruke en EV/EBITDA-multippel på 10. I 2020 estimerer Sumo-kjeden med en omsetning på 200 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 37,7 millioner. Det gir i så fall en selskapsverdi på rundt 380 millioner. I fjorsårsregnskapet var nettogjelden på om lag 36 millioner, hvilket gir en egenkapitalverdi på 344 millioner. Dermed har Herkules Capital trolig betalt nærmere 180 millioner for aksjene.

Partene ønsker ikke å kommentere prisen på aksjeposten.



– Jeg kan i hvert fall si at det er snakk om så mye at vi med disse pengene kan gjøre flere industrielle investeringer i fremtiden fra morselskapet Simonnæs Holding; også i andre bransjer, sier Sumo-kjedens styreleder Simon Simonnæs.

Før salget eide hans Simonnæs Holding 90,1 prosent av aksjene i Sumo-kjeden, mens Go Far (Finn Axel Rasmussen) eide resten.

Med på kjøpet følger 52 prosent av aksjene i restauranten Salsa Bergen, der Simonnæs også er største eier. Herkules Capital ser et potensial for også å rulle ut flere slike latinamerikanske restauranter.

– Planen er å åpne noen nye Salsa-restauranter i Norge før vi evaluerer den videre utrullingsplanen. Vi tror at også Salsa har et stort vekstpotensial, sier Kongsli.

ASIATISK: Sumo tilbyr sushi og diverse varme Asian Fushion-retter. Foto: Iván Kverme

Sikter mot milliardomsetning

Etter Sumo-oppkjøpet er planen å «øke farten i ekspansjonen av Sumo både videre i Norge, men også i utlandet».

– Vi ser for oss å bygge ytterligere 10-14 Sumo-restauranter i Norge i løpet av de neste 4–6 årene, sier Simonnæs.

– Og i utlandet?

– Det kommer jo an på hvordan konseptet blir mottatt i de landene vi etablerer oss i, men at potensialet er over 100 enheter er hvert fall sikkert; særlig med tanke på at vi kan klare minimum 20 enheter i et land med 5 millioner innbyggere, sier Simonnæs, og legger til at Sumo i første omgang snuser på Sverige, Finland og Tyskland.

Sumo-gründeren har spreke mål for fremtidig omsetning i kjeden.

– Vi tenker i landet rundt 500 millioner netto i Norge. I utlandet vil det, som nevnt, avhenge av mottagelsen, men at Sumo fort kan bli et milliardkonsept er det ingen tvil om.

– La meg understreke at jeg nå svarer på direkte spørsmål fra Finansavisen. Det er ikke min greie å selge skinnet først og så gå på bjørnejakt. Men dette er mine oppriktige tanker om det du spør om.

SIKTER HØYT: – At Sumo fort kan bli et milliardkonsept er det ingen tvil om, mener Sumo-gründer Simon Simonnæs. Foto: Simonnæs Holding

Over 20 prosents vekst i 2020

Simonnæs åpnet den første Sumo-restauranten i Bergen i 2004, og første restaurant utenfor Bergen åpnet på Solli Plass i Oslo i 2016. Ved utgangen av 2019 hadde kjeden til sammen åtte restauranter i Bergen, Oslo, Stavanger og på Jessheim. I mars i år åpnet restaurant nummer ni, også den i Simonnæs sin hjemby Bergen.

Coronapandemien til tross, Simonnæs har tro på 22–23 prosents omsetningsvekst i 2020.

– Vi er blitt premiert av våre gjester for å være den eneste kjeden som holdt åpent gjennom første nedstengning i mars og april. Dette var lettere for oss enn for mange andre, da takeaway jo er en naturlig og eksisterende del av Sumo-konseptet, sier Sumo-gründeren.

– Utover det er dette et resultat av at hele Sumo-familien har jobbet som maur. Dette er absolutt en lagseier.

Etter salget sitter Simonnæs og nærmere ti nøkkelmedarbeidere – blant andre Finn Axel Rasmussen og COO Jan Abrahamsen – på de resterende 48 prosentene.