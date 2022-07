TIDENES SOMMER I 2021: – Våre uteserveringer tok helt av. Aller best gikk det for Festningen, Ekebergrestauranten, Ling Ling, Tjuvholmen Sjømagasin og Lofoten, som alle har store uteserveringer, sier adm. direktør Gjøran Sæther (t.h.) i Fursetgruppen. Her sammen med hovedaksjonær Bjørn Tore Furset. Foto: Eivind Yggeseth