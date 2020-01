Ny korrupsjonsdom mot eksstatsminister

Leder Zsolt Hernadi for det ungarske energiselskapet MOL ble dømt til to års fengsel, ifølge den kroatiske kringkasteren HRT.

Sanader fikk 10 millioner euro, om lag 98,5 millioner kroner, for å la Hernadis selskap få innflytelse over det statlige kroatiske energiselskapet INA. Dette skjedde like før Sanader gikk av som statsminister i 2009, slår en domstol i Zagreb fast.

Både Sanader og Hernadi nekter straffskyld og har avvist anklagene.

Sanader ble opprinnelig dømt til åtte og et halvt års fengsel i saken. Kroatias høyeste domstol opphevet imidlertid denne dommen og ba om en ny rettsbehandling som følge av prosedyrefeil.

Den tidligere statsministeren er blitt dømt flere ganger siden han gikk av og soner allerede en dom på seks år for en annen korrupsjonssak. Denne dommen kom i april i år. I 2018 ble han dømt til to og et halvt års fengsel for å være krigsprofitør.