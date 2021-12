Joe Biden har beordret amerikanske myndigheter til å umiddelbart slutte å finansiere nye karbonintensive fossilt brenselsprosjekter i utlandet. I stedet for vil den amerikanske presidenten at USA skal prioritere globale samarbeid for å distribuere ren energiteknologi, melder Reuters.

Vil kutte støtte til kull

Biden-administrasjonen ber om at amerikanske myndigheters engasjementer gjenspeiler målene satt i en presidentordre som ble utstedt i begynnelsen av året, og som har som mål om å avslutte amerikansk økonomisk støtte til kull- og karbonintensive energiprosjekter i utlandet.

Presidentordren definerer «karbonintensive» internasjonale energiengasjementer som prosjekter hvis klimagassintensitet er over en livssyklusverdi på 250 gram karbondioksid per kilowattime og inkluderer kull, gass eller olje.

Ordren fra Biden forbyr amerikanske myndigheter å finansiere utenlandske kullprosjekter som ikke fanger eller bare delvis fanger opp CO2-utslipp.

Unntak for regelen

Det er likevel to grunnen som gjør at man kan finne unntak for regelen. Det første er hvis prosjektet anses å være nødvendig for nasjonal sikkerhet eller geostrategiske årsaker. Mens den andre er hvis prosjektet er avgjørende for å levere energitilgang til sårbare områder.

Regelendringen formaliserer målene Biden-administrasjonen har satt i tidligere presidentordre og gjentatt i multilaterale fora som G7-møtet i Frankrike i august og FNs klimatoppmøte i høst. Under FNs klimaforhandling i Skottland lovet Biden-administrasjonen med 40 land og fem finansinstitusjoner å avslutte ny internasjonal finansiering for uforminsket fossil energi innen utgangen av 2022, bortsett fra i begrensede tilfeller, skriver Reuters.

Vil ha elbiler

Onsdag denne uken signerte Biden en presidentordre som sa at den amerikanske regjeringen skal fase ut kjøpene av biler med forbrenningsmotor innen 2035, i et forsøk på å promotere elektriske biler.

Regjeringen eier mer enn 650.000 kjøretøy og kjøper rundt 50.000 nye kjøretøy årlig. Bidens ordre sier også at tjenestebiler, som varebiler og små lastebiler, anskaffet av regjeringen vil være utslippsfrie innen 2027. Det medfører at utslipp fra regjeringens kjøretøyer i snitt vil gå ned med 65 prosent innen 2030. Videre er planen å trappe opp de utslippsfrie kjøpene frem mot 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Kun 0,5 prosent av regjeringens 657.000 kjøretøyer var elektriske i 2020, og i fjor brukte regjeringen 4,2 milliarder dollar på kostnader knyttet til kjøretøyene, inkludert 730 millioner dollar i drivstoff.

Biden vil også at Kongressen skal godkjenne en plan på opptil 12.500 dollar i skattefradrag for kjøp av amerikanskproduserte nullutslippsbiler, inkludert 4.500 dollar for kjøpere av biler som er produsert av amerikanske produsenter med fagforeninger.