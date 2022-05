USAs president Joe Biden sa under en pressekonferanse i Japan mandag at han vekter fordelene mot ulempene ved å kutte tollsatsene på kinesiske varer.

– Jeg vurderer det. Vi påla ikke noen av disse tollsatsene. De ble pålagt av den forrige administrasjonen og de er under vurdering, sa Biden på pressekonferansen som ble holdt sammen med Japans statsminister Fumio Kishida.

På samme pressekonferanse oppfordret også Biden OPEC om å øke oljeproduksjonen, av samme grunn som han eventuelt ha lyst til å lette på sanksjonene mot Kina – inflasjonen.

Det har i flere måneder vært en intern diskusjon innad i Det hvite hus vedrørende de kinesiske sanksjonene, hvor av finansminister Janet Yellen og USAs handelsrepresentant Katherine Tai har vært motpolene.

Yellen ønsker å kutte i tollsatsene for å dempe inflasjonen, mens handelstsaren, som Tai er blitt døpt i amerikanske medier, ønsker å vente for å få en bredere handelsstrategi for å beskytte amerikanske jobber og som adresserer Kinas oppførsel i globale markeder.

Kunngjorde kjempavtale

Etter tre dager i Sør-Korea ankom Biden Japan på søndag. Der skulle han på et toppmøte, og i etterkant kunne han presentere et nytt handelssamarbeid for 13 land i Asia- og Stillehavsområdet (IPEF).

Biden er opptatt av å vise at USA ikke er blitt avledet av Ukraina-krigen og presenterte planene om et omfattende handelssamarbeid mellom landene i Asia- og Stillehavsregionen, IPEF, som inkluderer India og blant annet har som mål å isolere Kina, skriver TDN Direkt.

Forskjellen med denne avtalen i forhold til andre handelsavtaler er at denne gangen er det ingen planer om å forhandle om tollsatser eller lette på markedstilgangen, noe som er blitt upopulært i USA fordi folk frykter det vil gå utover amerikansk industri og arbeidsplasser. I stedet er målet med avtalen å integrere medlemmene på fire områder: digital økonomi, forsyningskjeder, infrastruktur for ren energi og tiltak mot korrupsjon.