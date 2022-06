EU-ledere i opphetet debatt om det er riktig å snakke med Putin

– Vi hadde en meget opphetet debatt om det å ringe til Putin, sa Estlands statsminister Kaja Kallas til estisk fjernsyn tirsdag kveld, etter at toppmøtet var over.

Kallas er blant dem som er svært kritisk til at den franske presidenten og den tyske statsministeren har hatt en rekke telefonsamtaler med Putin etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar. Sist lørdag snakket begge to med Putin og ba ham avslutte krigen.

Kallas kommer også med noe uventet ros av Ungarns statsminister Viktor Orban, som hindret at EU innførte full boikott av russisk olje.

Kallas mener Orban har en konstruktiv holdning.

– Han har et image som han viser i mediene, og et annet image i de faktiske diskusjonene. Vi lette etter en løsning på bekymringene hans. Han forklarte bekymringene, og til slutt fant vi en løsning, sier hun.

EU-lederne ble enige om en delvis oljeboikott som innebærer at EU-land som Ungarn og Bulgaria fortsatt kan importere russisk olje.

(NTB)