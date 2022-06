Tyrkias nei til Sverige og Finland kan skape trøbbel på Nato-toppmøtet

Det som skulle bli en rask Nato-prosess for Finland og Sverige, drøyer etter at Tyrkia har satt seg på bakbena.

De to landene leverte sine søknader 18. mai. For å bli medlem må de 30 Nato-landene godkjenne dem i det som betegnes som den formelle ratifiseringsprosessen

Men før denne prosessen i det hele tatt kan starte, må de 30 ambassadørene i Nato-rådet signere en såkalt tiltredelsesprotokoll, en invitasjon til alliansen. Det vil ikke Tyrkia gjøre, og dermed står søknadsprosessen for Sverige og Finland «fast» her.

– Det at vi ikke hører så mye fra dem, er kanskje gode nyheter, det betyr at diplomatiet jobber, og det jobber best i det stille, sier seniorforsker Karsten Friis som leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi)

Uenighet om kurderstøtte

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt nei til svensk og finsk Nato-medlemskap med mindre de oppfyller en liste med krav fra den tyrkiske regjeringen.

De hevder blant annet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderparti (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG. PKK anses av hele EU, og Sverige, som en terrororganisasjon. Tyrkia likestiller på sin side PKK med YPG og sidestiller kampen mot IS med kampen mot kurderne.

De fem kravene fra Tyrkia bør være mulig å forhandle om, mener Friis.

– Men Sverige må komme med noen innrømmelser og vise at de anerkjenner noen av Tyrkias sikkerhetsbekymringer, selv om de har et annet syn på kurder-spørsmålet, sier Friis.

Han påpeker at de fleste europeiske land skiller mellom terroristdelen av kurderne og de legitime aktørene, men at Tyrkia gjerne vil skjære dem over én kam.

– Sverige må likevel vise at de forstår Tyrkias posisjon.