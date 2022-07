Krise blant studenter i Storbritannia

De økende levekostnadene i Storbritannia rammer universitetsstudenter spesielt hardt, med et økende antall som ikke har råd til å dekke grunnleggende behov, ifølge en ny undersøkelse fra National Union of Students.

Den sterkt økende prisen på mat, husleie, gass og husholdningsvarer har ført til at én av tre studenter lever på rundt 600 norske kroner i måneden etter regninger.

«Vi hører fra studenter som sliter med å klare seg. De har ikke råd til å vaske klær og kutter ned på dusjene for å få endene til å møtes,» sa en talsperson for NUS.

Halvparten må spise mindre

Inflasjonen i Storbritannia steg med 9 prosent i mai og er på sitt høyeste nivå på 40 år. Situasjonen er verre for landets fattigste familier, som mottar det laveste nivået av statlig støtte på syv år, ifølge Bloomberg.

Hele 11 prosent av de spurte studentene sa at de benyttet seg av matbanker, opp fra 5 prosent i januar, og halvparten av studentene sa at de kuttet ned på mat generelt.

Tre av fire studenter sa at de ikke hadde råd til læringsmateriell, mens én av fem sa at de ikke kunne kjøpe toalettsaker og 10 prosent sa at de ikke hadde råd til sanitærprodukter ved behov.

Undersøkelsen stilte spørsmål til 3417 studenter over hele landet i juni.