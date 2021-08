Jarle Moen: – Gjør deg klar for kontorkontoret

Ledere jeg snakker med, er bekymret for hva slags gjeng som nå kommer tøffelsubbende tilbake på jobb. Hvilke forventninger har de? Hva må gjøres for at kontorkontoret skal kunne konkurrere mot hjemme- og hyttekontorets komfort, fleksibilitet og kvalitet? Svaret ligger i å levere det hjemme- og hyttekontoret ikke klarer: møter mellom mennesker.