Prisen for denne platespilleren? Omtrent 150.000 dollar

Om du ser deg totalt fornøyd med lyden i dine små og søte earpods er nok ikke denne LP-spilleren fra amerikanske Basis Audio noe for deg. På bildet ser du hifi-utstyr til den nette sum av 1.500.000 kroner – alt for å få en vinylplate til å danse rundt sin egen akse. Naturligvis har en slik spinnvill kreasjon fått et navn som står i stil med galskapen: «Work of art».