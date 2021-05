90.000 kroner for en kjole du kan bruke på Instagram

Mange har sammenlignet plaggene fra motehus som Gucci og Louis Vuitton med en inngangsbillett til luksusverden. Litt som en leppestift, parfyme eller et tørkle. Man får en liten bit av motedrømmen, for prisen av en pizza og tre halvlitere. Andre mener at digitale plagg kan ta over for «fast fashion» som en mer miljøvennlig variant for de som bare kjøper plagget for å ta et bilde av seg selv, publisere det på Instagram, og deretter glemme det i klesskapet uansett.