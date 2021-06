Nå kan du kjøpe en luksusleilighet på vannet

Inspirasjonen skal komme fra boligen til Karl Stromberg. Ah, du husker ikke han kanskje, men han er den klin kokos James Bond-skurken i Spionen som elsket meg. Mannen med en tankbåt som kan stjele ubåter, et gulv som åpner seg for å fore svikefulle sekretærer til haiene, og som har et hovedkvarter som stiger opp av havet til Mozarts pianokonsert nr. 21 i c-dur (også kjent som Elvira Madigan).

Ja, nettopp ja, nå husker du. Et plott hvor en John Fredriksen-lignende svensk shippingmagnat er keen på å utslette menneskeheten og starte på nytt under vann.