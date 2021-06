Denne stolen omsettes for elleville priser

Da den verdenskjente sveitstisk-franske arkitekten Le Corbusier en gang på 50-tallet fikk i oppgave å planlegge en hel indisk by, skjønte han at det ville bli mye arbeid og at han ville trenge assistanse. Indias statsminister Jawaharlal Nehru ville at landet skulle by på en slags arkitektonisk og kulturell perle. Den nye byen ble bygget i Chandigarh, og Corbusier jobbet sammen med andre kjente og lokale arkitekthoder for å skape et helhetlig produkt. Fetter Pierre Jeanneret (1896-1967) fikk i oppgave å lage møbler.