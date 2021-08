Lastebilene til denne whiskyprodusenten kjører på egen produksjon

I en pressemelding skriver whiskyfolket at de nå konverterer sine lastebiler til å kjøre på det mer miljøvennlige drivstoffet, og at de har installert en egen «bensinstasjon» ved destilleriet i Dufftown. Planen er at kjøretøyene skal kjøre på eget destillat (i stedet for fossilt brennstoff) mellom alle deres deler av produksjonsprosessen. For miljøets del vil det angivelig gi samme effekt per bil som om de skulle plantet 4.000 trær årlig. Det gir i så fall ny mening til den ekslusive leskedrikkens kallenavn – «livets vann».