HALVE JOBBEN: Arneberg og Poulsson samarbeidet om Oslo rådhus. Førstnevnte stod for sjøsiden. Poulsson tegnet siden mot Fridtjof Nansens plass. Til tross for arbeidsfordelingen skulle en ikke ved første øyekast tro at det var to forskjellige arkitekter. – Bygget har absolutt en helhet, sier Mørch. Foto: Nicolai Giil