Det er Gentas kone og businesspartner Evelyne Genta som gjennom organisasjonen Gérald Genta Heritage ivaretar hans ettermæle. Og det er hun som står bak salget hos Sotheby's, som går under tittelen «Gérald Genta: Icon of Time». Deler av inntektene skal gå til organisasjonen, øremerket arbeidet de gjør for å belønne og oppmuntre unge i klokkeindustrien, blant annet gjennom prisen «Gérald Genta Prize for Young Talent».