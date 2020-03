Filmen, med forhenværende stjernenavn som Peter Fonda (Ulee's Gold), Dennis Hopper (Apocalypse Now) og Jack Nicholson (The Departed) på plakaten, står i dag igjen som en kultklassiker. De to førstnevnte sto selv for både manus, produsering og regi. Slik ble de også i ettertid hyllet for å ha stått bak en av de første filmene som var med på å starte en ny tidsalder i Hollywood, der de unge lovende tok over for den gamle, etablerte elite.