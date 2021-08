Tom Cruises filmbil på auksjon

Dette er en av flere kultbiler som ender på auksjon i år, og følger da blant annet en Toyota Supra fra «The Fast & The Furious», en motorsykkel fra «Easy Rider» og en Ford Mustang fra «Gone in 60 Seconds». Sitter du klar med litt ferieoverskudd og tenker at dette er bilen for deg må du likevel forvente å bla opp. Bilen har en merkverdig sterk kultstatus i USA. Vanligvis var det slik at bilen måtte være eid av en bilinteressert skuespiller eller kjendis for å dra de helt store summene. Type Jerry Seinfeld, Paul Newman eller Jay Leno. Derfor ble denne bilen bare solgt for rundt 50.000 dollar i 2012. Men siden den gang har ting endret seg, og kultstatus i seg selv virker å holde for å få pengene til rulle. Derfor regnes det med at denne vil ende på museum eller i en privat samling, etter en høy budrunde. Det er forøvrig Barrett-Jackson som står for auksjonen.