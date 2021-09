Småsært, men fint å se på

Først og fremst er det visuelle helt riktig. Fargene er utrolig flotte. Noen scener er så bra for øynene at handlingen faller bort. Kinematografien er topp og alternativ. Til tross for at Gordon-Levitt har kastet inn noen svært finurlige innslag. Blant annet noe som mest ligner en musikal. Det funker bare sånn halvveis og gir deg mest lyst til å skippe videre til det som mer ligner en vanlig serie.