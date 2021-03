Dette kan være en av serieårets største overraskelser

Det er dog ikke første gangen Lurie gjør spesiell TV. Han sitter på erfaring. Fra starten av 90-tallet hadde han TV-serien Fishing with John. Der dro han på fisketur med venner og kjente stjerner (blant andre Tom Waits og Willem Dafoe) som gjester. Seriens, og Luries, unike uttrykk gjorde det som kunne vært et vanlig talkshow til en kultklassiker. Painting with John kan muligens bli det samme, for her viser karen at han virkelig er en tusenkunstner.