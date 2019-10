Fant Rolex Daytona til 2,2 millioner i sofaen

Er du interessert i Rolex er sjansen stor for at du har hørt om Bob`s Watches, som er en av de mer sentrale aktørene i verdenen av brukte Rolex ur.

Paul Altieri, som grunnla nettstedet har derfor også kommet over en del gode historier fra sitt liv dedikert til det sveitsiske klokkemerket.

Sofagull

Hos Robb Report forteller han nylig om en episode som skiller seg ut fra de fleste. For en stund siden ble Altieri kontaktet av en kvinne som hadde noen spørsmål om verdien på en klokke.

Det viste seg at kvinnen hadde sittet i sofaen en dag og mistet noe ned mellom putene. Da hun rotet ned for å finne det fant hun et armbåndsur.

Hun snudde seg til sin 92 år gamle far og spurte om det var hans, hvorpå han svarte «Selvsagt ikke, du vet jeg ikke har råd til en Rolex».

Paul Newman-klokken

Klokken det er snakk om viste seg å være mer enn «bare en Rolex». Det var en såkalt Paul Newman Daytona , den etterhvert kanskje mest legendariske kronografen.

Klokken, som tilhører Daytona-familien, er av typen 6241, og ble produsert mellom 1966 og 1969. Den var aldri spesielt populær i sin tid, men Hollywood-stjernen og racinglegenden Paul Newman fikk en av sin kone i gave, og brukte den resten av livet.

Det bidro til å bygge opp klokkens legendestatus og den er svært ettertraktet idag.

Ifølge Altieris artikkel i Robb Report fant kvinnen klokken i en sofa hun hadde kjøpt i en bruktbutikk. Hun betalte 25 dollar for sofaen og trodde det var et kupp.

Kvinnen har siden forsøkt å kontakte butikken for å høre om noen har etterlyst klokken, men det er flere år tilbake at den kom inn og ingen har savnet den.

Nye pupper

Derfor regnes kvinnen som rettmessig eier og har nå bestemt seg for å selge den. Og det var her Bob`s Watches kom inn i bildet, som fløy tvers over USA for å se på klokken, og som anslo verdien til å være nord for 250.000 dollar, eller ca 2,2 millioner kroner.

«Jeg spurte hva hun skulle gjøre med pengene og da svarte hun at hun skulle kjøpe nytt hus og nye bryster», skriver han.