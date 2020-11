Carrera Alex Monopoly Special Edition fra 2019 er imidlertid en snodig spesialmodell produsert i samarbeid med street art-kunstneren Alec Monopoly. Mange av TAG Heuer-fansen satte kaffen i vrangstrupen, og lanseringen gav ytterligere bensin på bålet for kritikerne som hevdet at Monopoly er blottet for kredibilitet som en «ekte» kunstner. Samtidig er klokken et herlig eksempel på at ikke alle sveitsiske tungvektere er like risikoaverse.