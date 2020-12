Norsk pilotklokke solgt for 250.000 kroner

I november, under den velkjente auksjonsuken i klokkevuggen Genève, gikk et lite stykke norsk historie under hammeren hos Phillips. Etter en ørliten budkrig endte prisen på friske 20.160 sveitserfranc, eller rundt 196.000 norske kroner. Etter salær måtte kjøperen med andre ord punge ut med hele 247.000 kroner (pluss eventuell sveitsisk merverdiavgift pålydende 7,7 prosent).