De største nyhetene fra årets første klokkemesse

Optimisme preget også årets første klokkemesse, som grunnet verdenssituasjonen ble gjennomført som et digitalt arrangement i slutten av forrige måned. Under LVMH Watch Week presenterte merkene Bulgari, Hublot og Zenith flere av sine tikkende nyheter for 2021. De tre LVMH-eide tungvekterne står også på utstillerlisten når den større Watches & Wonders Geneva går av stabelen i april, men med et titalls nylanseringer fremstod LVMH Watch Week som noe mer enn bare en smakebit på hva som vil komme senere.