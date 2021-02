Frir til klokkeentusiastene

Urverket er kanskje det minst spennende trekket ved Pioneer One Bronze, men gitt prisen er det nesten urimelig å forvente noe annet. Gjemt under baklokket av rustfritt stål, jobber et Sellita SW 200. Det selvtrekkende verket er en sveitsisk klone av arbeidshesten ETA 2824-02, hvor rotoren for anledningen er dekorert med Hanhart-logo. Ingen heftig mekanikk, men derimot en velprøvd traktor som vil gå og gå. Fullt opptrukket har urverket en gangreserve på minst 38 timer.