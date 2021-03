Batteridrevne klokker som imponerer entusiastene

Breitling Emergency ble utviklet for eventyrere og forskere, og drives av merkets svært presise og temperaturkompenserte «SuperQuartz». Kombinert med en innebygd nødpeilesender, tar klokken begrepet «verktøyklokke» til et nytt nivå. Og det er slettes ikke bare gimmick – i 2003 krasjet to britiske piloter et helikopter under en ekspedisjon til Antartika. Begge overlevde og ble lokalisert av redningsarbeiderne via signalene fra en Emergency.