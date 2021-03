Denne klokken følger en av de hotteste trendene nå

Nykommeren fra Certina kommer i fire ulike varianter, fordelt på to stålmodeller med blå eller svart urskive, samt to i «two-tone» stål/gull (PVD) med grønn eller svart skive. DS Action Diver 38 mm er designet i tråd med Certinas DS-konsept, som innebærer en robust konstruksjon med skrukrone, skrudd baklokk, ripesikkert safirglass og 300 meters vannresistens. For «Diver» er ikke bare et tøft modellenavn med de riktige assosiasjonene, men reflekterer faktisk at klokken innfrir ISO 6425-standarden for dykkerur.