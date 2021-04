Kjører du en rådyr Alfa Romeo? Da matcher denne klokken

Under firkløveret på urskiven er en liten plakett med teksten «Swiss Crafted». Nei, det er ikke snakk om svake engelskkunnskaper, men derimot et lite spark til det sveitsiske Forbundsrådets kriterier for bruken av «Swiss Made». I motsetning til «Swiss Made» – som blant annet tillater en viss bruk av importerte komponenter – hevder Mauron Musy at deres klokke er 100 prosent produsert i Sveits.