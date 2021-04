Luksusbenk på kjøkkenet? Startprisen er 130.000 kroner

Damen bak denne lille revolusjonen var østerriske Margarete Schütte-Lihotzky. I 1926 designet hun løsningen som en del av byplanleggeren Ernst Mays prosjektering av Frankfurt, hvor det var et stort behov for fornuftige hjem for arbeiderklassen. De rundt 20.000 eksemplarene som ble bygget av Schütte-Lihotzky ansees som forgjengeren til det moderne, plassbygde kjøkkenet. Litt sånn som du får på IKEA i dag. Nå er Frankfurt-kjøkkenet utstilt på Museum of Modern Art i New York.