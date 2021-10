Breitling og Bentley avslutter partnerskap

Kronografen har en historisk tilhørighet til motorsport, mens den moderne tourbillonen er et påfunn fra luksusverdenen. Kombinasjonen av de to komplikasjonene er realisert gjennom et «Breitling Manufacture Caliber B21» – som til tross for navnet er produsert for Breitling av urverkspesialisten La Joux-Perret. Urverket er et COSC-sertifisert kronometer, og har en gangreserve på rundt 55 timer.