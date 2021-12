Bak urskiven på Metro Update sitter nemlig Nomos' nesten nye kaliber DUW 6101, som er merkets første selvtrekkende urverk («Neomatik») med dato. Selve visningen skjer heller ikke via et tradisjonelt datovindu, men skjer ytterst på skiven via en rød bevegelig indikator som rammer inn aktuell dato. Uten videre sammenligning minner konseptet litt om klokkene Zeitwerk Date og Atum Date, fra to prominente tyske naboer i Glashütte.