De repper alle Richard Mille. Et litt mystisk, sveitsisk klokkemerke som aller helst ikke selger klokker under millionen. Høyklokkekultur for de som er høyt på den sosiale og monetære rangstigen. Her er det ingen som misunner deg å ha betalt toganger listepris for en Rolex i stål. Her er i stedet øynene rettet mot knallsterk karbon, knæsje kolører og kanakas kronometri.