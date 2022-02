Penner, lærvarer og klokker med ETA-verk – første impuls er at Montblanc ikke hører hjemme i denne toppligaen. Montblanc råder imidlertid over den gamle klokkefabrikken Minerva, som i mange år produserte klokker og urverk på et svært høyt nivå. Med Montblanc Heritage Pythagore Small Second gjenskapes magien fra Minerva, med et urverk inspirert av gamle «Pythagore» kaliber 48. Merkets status har nok litt å gå på, men finishen kan konkurrere med mange av klokkeverdenens fremste.