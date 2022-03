Seamaster 600 Professional var ment som intet annet et verktøy for dykkerne, spesielt under metningsdykking, med en ekstern vridbar bezel for å time dykk. Den røde plastknappen på høyre side må trykkes ned for å bruke sistnevnte. Sikkerhetsfunksjonen er ikke til pynt. Designet var gjort slik for å forhindre at brukeren ved et uhell kunne justere bezelen, hvilket kan føre til at det fremstår som at en har vært kortere tid i vannet enn i realiteten. Skumle greier for dykkere med en begrenset mengde oksygen i en tank på ryggen.