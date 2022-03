Valget av isbre og fargen blå som tema for de nye referansene er ikke tilfeldig. Seikos «Save the Ocean»-prosjekt er en veldedighet som forsøker å sette fokus på miljø og hav, i samarbeid med den internasjonale dykkerorganisasjonen PADI og det japanske polarinstituttet i Antarktis. De tre aktuelle spesialmodellene bærer alle «Save the Ocean»-navnet, som referanse til dette initiativet.