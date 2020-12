Her er 20 julelåter du kanskje ikke har hørt. Skulle du kjenne noen av dem, er det likevel ikke disse ørene dine tutes fulle av når du er ute og kjøper presanger. God jul!

The Northern Belle – «(Dim Down) The Christmas Lights»

Stine Andreassen og hennes band The Northern Belle drar til med lystig countryjul – med sprit, sex og hardingfele som ingredienser.

No. 4 – «Vi blir hjemme»

No. 4 gir ut ny julemusikk hvert år, og i ettertid synes denne nydelige sangen fra 2018 nesten profetisk.

Taylor Swift – «Christmases When You Were Mine»

Før Taylor Swift ble fullblods popstjerne skrev hun blant annet denne julesangen er blant de fineste innen countrymusikken i det nye årtusen.

Magne Furuholmen – «A Punch-Up On Boxing Day»

I fjor ga a-ha-keyboardisten ut et helt album med antijulesanger, og denne er en av de fineste. Andre juledag blir aldri det samme.

Smith & Burrows – «When The Thames Froze»

Politisk julesang skrevet i kjølvannet av finanskrisen i 2008.

Pet Shop Boys – «It Doesn’t Often Snow At Christmas»

Hi-NRG eller bloddisco kan også skape julestemning, når det gjøres så bra som av Pet Shop Boys.

Nitty Gritty Dirt Band – «Colorado Christmas»

Den beste countryjulesangen noensinne. Drømmen om hvit jul hjemme i Colorado blir ekstra sterk sett fra et solfylt California.

Kacey Musgraves – «Christmas Makes Me Cry»

Kacey Musgraves’ juleplate burde få flere lyttere her i Norge, blant annet med dette blinkskuddet.

Charlotte Qvale – «Oslo (Gets Cold This Time Of Year)»

Denne sangen nevner ikke ordet jul i det hele tatt, men er vanskelig å oppfatte som noe annet enn en julesang likevel.

JD McPherson – «Twinkle (Little Christmas Lights)»

Det er altfor lite dansbar rockabillyjulemusikk å høre. «Twinkle (Little Christmas Lights)» gir løfter om en humørfylt jul, så få på deg danseskoene!

Emmy The Great & Tim Wheeler – «Home For The Holidays»

Trist og fint på en gang med betraktninger om at tiden går altfor fort, men at det er veldig hyggelig å se igjen gamle venner en gang i året.

John Prine – «Everything Is Cool»

Vi mistet countrylegenden John Prine i april, men julelåtene hans varer evig.

Trygve Skaug – «Et lite minutt»

Poet og artist Trygve Skaug er i ferd med å bli en aldri så liten nasjonalskatt. Fjorårets julesingle «Et lite minutt» forklarer hvorfor.

Onkel Tuka – «O helga natt – dagen lang»

Barndomsminner fra Haldens store sønner som har vokst opp med like deler svenske og norske juletradisjoner på TV.

Jim Croce – «It Doesn’t Have To Be That Way»

Jim Croce var mannen bak den velkjente «Bad Bad Leroy Brown» udødeliggjort av Frank Sinatra, men denne julesangen er finere – og veldig trist.

Daniel Kvammen – «23. desember»

Før Daniel Kvammen ble fullblods popstjerne leflet han med mer stillfaren musikk. Denne julesinglen er et av høydepunktene fra den tidlige delen av karrieren hans.

Lyle Lovett – «The Girl With The Holiday Smile»

Svært få synger humoristiske sanger om tilfeldige møter med prostituerte i jula, men når Julia Roberts’ eks-mann treffer «the girl with the holiday smile» i matbutikken blir det fornøyelig.

Sunturns – «Sunni»

Oslobandet Sunturns kommer sammen en gang i året, for å spille sin faste julekonsert på Parkteatret. Årets konsert er avlyst, men her er et høydepunkt fra en av deres to plater.

George Michael – «December Song (I Dreamed Of Christmas)»

Alle kjenner «Last Christmas», men de færreste kjenner denne solosinglen til George Michael.

Veronica Akselsen – «Fattige var de som først fikk se»

Moderne skillingsvise fra Finnskogen, skrevet av Roy Lønhøiden og sunget av Veronica Akselsen i 2004. Det blir ikke jul uten en sang om Jesubarnet.