– Jeg føler meg mer komfortabel i mitt eget skinn enn før

– Ubehagelig spørsmål. Jeg hadde ganske mye materiale liggende som jeg følte ikke var B-materiale, men som jeg ikke nødvendigvis ville bygge et album rundt. Jeg føler at et album nå mer enn noensinne bør ha sin egen vibb. Om ikke et konsept, så i alle fall at det er låter som er skrevet i samme mindset, at det er en ny giv der. Hvis ikke er det nesten ikke noe vits i.