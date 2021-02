− Mitt livs rolle

− Det var veldig spennende å grave etter informasjon om Basil ettersom jeg visste så lite om ham. Jeg fant ut at han var en utrolig fascinerende, smart og mangefasettert person. Han var en selvlært arkeolog som hadde en enorm arbeidslyst. Ved siden av å drive med arkeologi skrev han flere bøker, deriblant Star Atlases and Charts". The English Mechanic and World of Science. Dette var en bok jeg ved en tilfeldighet fant på et antikvariat. I arbeidet med denne boken lærte han seg flere språk, blant annet fransk og latin, slik at han kunne kommunisere med eksperter på astronomi.