Avslørte de innerste hemmelighetene til New Yorks sosietetskvinner

Glem «Breakfast at Tiffany’s» og «In Cold Blood». Truman Capote var overbevist om at «Answered Prayers» ville bli hans store mesterverk. Her rotet han rundt i skitne rykter om en ektemann-morder og saftig sladder, som et klamt utroskaps-one-night-stand som involverer både et Bonnard-maleri og blodige lakener. Med lite diskret personbeskrivelser.