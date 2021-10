Hvem som helst kan sette på en samleplate, men dette er tre plater du bør sjekke ut som viser tre forskjellige sider av Sting.

Regatta de Blanc (1979)

The Police’ album nummer to inneholder noen av bandets aller fineste stunder: «Message In A Bottle», «Bring On The Night», «Walking On The Moon» og «The Bed’s Too Big Without You» viser bandet på sitt beste i en periode hvor Sting, Andy Summers og Stewart Copeland virkelig var sultne.

Bring On The Night (1986)

Denne doble konsertplaten inneholder sanger fra tidlig i Stings solokarriere – flere av dem ikke å finne andre steder – kombinert med mindre kjente The Police-sanger. Bandet består av jazzgigantene Omar Hakim, Branford Marsalis, Kenny Kirkland og Darryl Jones, og det låter deretter.

Sacred Love (2003)

En plate som tydelig viser sjangerblindheten Sting bestandig har vært representant for. Her er musikk inspirert av en hel verden, en samling gjennomgående gode poplåter