Lunsjguiden: Alt klaffer på Skøien Gastrobar

Servitøren, som viser seg å også være driveren, dukker opp igjen og slår av en prat. En prat som vitner om at han har svært god greie på både vin, hva han serverer og hvorfor. For eksempel kan han fortelle at den kremete fiskesuppen ikke er spesielt tykk, men laget på en kombinasjon av fløte og kokosmelk, og at de kommer til å tilføre den mer fløte når det blir kaldere ute. Når Long ser at den inneholder torsk og ikke laks, bestemmer hun seg prompte.