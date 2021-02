Særegent i Oslo sentrum

Lunsjkameratene stiger inn i det kjente og lune lokalet fra minusgradene utenfor. Titalls personer sitter allerede i inntatt lunsjposisjon ved resten av bordene. Hotel Bristol reklamerer selv med at det er et passende spisested for en forretningslunsj. Og mange av gjestene er tilsynelatende innom i det ærendet. De to legger merke til at hovmesteren leder dem til en del av lokalet hvor klientellet utelukkende består av damer over 60.