Solitude Vintage åpner ultrakuratert vintagebutikk på Frogner

Magnus-Andresen tar frem en gammel college-trøye fra amerikanske Champion – i dag mest kjent for «treningsklær» og streetwear – for å illustrere. I sin tid slet produsenten først med at måten bomullet var sydd på gjorde at klærne krympet i lengden og ble kortere med tiden. Det løste amerikanerne ved å endre på retningen av vevingen, fra vertikalt til horisontalt, såkalt «reverse weave».