Skoguiden del 1: Slik velger du pensko

Det er opplest og vedtatt at et par ordentlige sko løfter et antrekk og gjør deg velkledd, selv om man bare velger mer avslappede plagg som jeans og t-skjorte. Penny-loaferen gjør seg best for sin allsidighet. Det er kanskje den eneste skoen du kan bruke på kontoret og samtidig dra med deg i kofferten på ferie i Spania. Når det en gang blir aktuelt.