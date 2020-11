PREPP: The Official Preppy Handbook har blitt brukt som en slags bibel for nye generasjoner av øvre middelklasse i USA helt siden den kom ut i 1980. Denne college-studenten har blitt illustrert i L.L Bean sin ånd. Anvendelige «duck shoes» på føttene, canvas-bukser og den klassiske boble-vesten som ble introdusert to år etter «The Norwegian Sweater». Egentlig kunne han gått i disse klærne de siste 40 årene, uten å bli sett på som tilsynelatende sjuskete. Foto: The Official Preppy Handbook