Blant nyhetene på Snaps nylige utviklerkonferanse var at Farfetch og Snapchat har inngått et et parnerskap som innebærer at brukerene, ved hjelp av de mest moderne telefonene og AR-kompatibiliteten, nå se klær fra nettbutikken rett på kroppen. Det blir dermed mulig for første gang å prøve klærne på før du kjøper dem, noe som trolig er aktuelt for mange når du likevel skal legge 50.000 i en nye Balenciaga-jakke.