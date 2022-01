Slik blir moteåret 2022

Vestiaire Collective, som er en gjenbruksbutikk på nett for luksusvarer, har fått en prislapp på rundt 20 milliarder kroner. Nettbutikken ble startet av en jentegjeng fra Paris, da de bestemte seg for å rydde i klesskapet. I dag selger butikken som varmt hvetebrød – noe som igjen skaper ringvirkninger for resten av verden. Gjenbruk og vintage fikk et oppsving under coronapandemien, da de fleste valgte å bruke dødtiden på å rydde i skap og kvitte seg med kjoler som aldri ble brukt. I 2022 er industritien forventet å øke, og det har aldri vært mer fokus på bruktmarked og klesutleie enn nå.