Jarle Moen mener du må skjerpe deg

Jarle Moen

Jeg har jobbet i hotellbransjen siden 1980-tallet.

Ingen annen bransje kan skilte med å ha flere tallerkener på vei mot gulvet eller flere gjøremål folk ellers utsetter i det lengste.

Ikke er bransjen lønnsledende heller. Toget kommer ikke raskere fram for resepsjonister enn for andre, og de har ikke mer oppholdsvær.

Likevel har jeg aldri møtt noen som er så glad i jobben sin som hotellfolk.

Kjærlighet til jobben

Hva kan du lære av dem? Først og fremst kjærlighet. Kjærlighet til jobben, til kundene og kollegene. Hvorfor er det viktig?

Jarle Moen Jarle Moen er en av Norges mest erfarne hotell- og reiselivspersoner. Var hotelldirektør for The Thief i en årrekke, før han nå skal utvikle prestisjeprojektet Sommerro, som er Petter Stordalens hotellprosjekt i det gamle lysverket på Solli i Oslo, med åpning sommeren 2022. Skriver i Finansavisen Premium om reiseliv og deler sine tips og erfaringer.

Jo, elsker du jobben, gjør du en bedre jobb. La meg starte med et eksempel og samtidig gi deg et par hotelltips på veien.

Michel Heredia er global salgsdirektør i The Standard Hotels. Michel elsker mennesker og elsker kundene sine. Jeg har vært med ham i kundemøter, og blitt slått i bakken hver gang. Mannen er hotell fra fotsålene til hårfestet, og har en nysgjerrighet og energi som sørger for fulle bord og rom på kjedens hoteller.

I juli åpnet The Standard et fantastisk hotell i Kings Cross i London (kjedens første i England) hvor de har gjort om en gammel kontoreiendom til et fantastisk hotell på 266 rom.

I august åpnet kjeden sin første øyresort, Huruvalhi, på Maldivene. Resorten har 115 private villaer som enten flyter i lagunen eller ligger langs stranden, et eget spa med alle tenkelige tilbud og en nattklubb på sjøen med dansegulv av glass.

I vinter har du sjansen til å både danse og sove med fiskene, og våkne opp til en ny dag i paradis. Ta kontakt med Michel, og opplev hva kjærlighet til jobben kan gjøre for deg.

Magiske øyeblikk

Er det muligheten til å jobbe med og på slike steder som gjør at hotellfolk elsker jobben sin? Det handler ikke om omgivelser eller fasade, men om en indre drivkraft.

Hotellfolk vet at på jobben kan det uventede skje, og de opplever en mestringsfølelse. De vet også at de får oppleve øyeblikket. Det magiske øyeblikket. Sekundene hvor en god relasjon mellom mennesker skapes.

Bransjen er full av slike personligheter. Ivette, assisterende resepsjonssjef på Ludlow i New York, for eksempel. Hun har sjefer over og rundt seg, men jeg har gitt opp å kontakte dem. Det tar for lang tid. Jeg ringer heller rett til Ivette, som booker og ordner opp. Smakk, smakk.

Nattevakten Zeb på The Ned i London er en annen legende. Du våkner opp grytidlig for å sjekke ut klokken seks.

I resepsjonen står Zeb og vet hva du heter, har alle detaljer og har gjort alt klart for en perfekt avskjed. Zeb er på ballen selv om han har vært våken hele natten og er på vei hjem.

Jeg har akkurat byttet jobb og vil derfor også trekke fram Rajiv som serverer frokost på The Thief.

Han har jobbet på ledende hoteller internasjonalt, men elsker å jobbe i Norge. Jeg har ikke tall på hvor mange hyggelige eposter jeg har fått fra gjester om hvor dyktig han er. Rajiv ser gjestene og sprer glede til alle rundt seg på morgenkvisten.

Disse personlighetene elsker jobben sin. De elsker det magiske øyeblikket mellom seg selv og gjestene.

Elsker å håndtere det uventede, og mestringsfølelsen de får når jobben er gjort. De har gjort jobben sin til en livsstil. En hotell- og reiselivsstil. Prøv den du også!