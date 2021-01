Medlemsklubbene i London åpner opp

I dag har markedet for Member clubs eksplodert. Fra å gå fra å være forbeholdt det artistokratiske, har dagens klubber fokusert på mangfold, være trendbevisste og servere et tilbud som passer folk flest. Vel, folk flest som i at man har en fet nok lommebok til å slippe forbi dørvakten. Chadwyck-Healey forteller at i dag har de fleste klubbene i London myknet opp. For å bli en del av The Arts Club må du likeve gjennom en ildprøve. Hun nevner politikk, kunst, filosofi og teknologi som hovedknaggene. Flere intervjurunder står for tur, samt at man allerede må kjenne to medlemmer.