En Marvel-serie alle kan like

Da går serien over til det action-preget man virkelig kjenner fra serieskaperne og deres univers. Myndighetene finner ut at noe merkelig foregår i Westview, og de setter sine ressurser i sving for å finne ut hvorfor i all verden Wanda og Visions unaturlige tilværelse kringkastes over bølgelengder som kun kan leses av gammeldagse TV-er.